السعودية.. وزارة الحج والعمرة تعلن باقات جديدة بمزايا وخدمات ميسّرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن باقات حج جديدة، بمزايا وخدمات توفّر رحلة ميسّرة وتجربة ثرية للراغبين في أداء الفريضة لموسم حج 1445هـ.

وتضمنت الباقات: باقة أبراج كدانة الوادي، وتشمل التنقل بحافلات مكيفة ومريحة طوال الرحلة، والسكن في مشعر منى في الأبراج الجديدة أبراج كدانة الوادي، وتشمل مزاياها قائمة طعام متنوعة تقدم طوال الرحلة والمشروبات الباردة والساخنة ومخيمات مجهزة في عرفات وعند المبيت في مزدلفة.

كما تضمنت باقة الاقتصادية وتشمل السكن في مكة المكرمة بمبانٍ سكنية مفروشة ومجهزة بالخدمات الأساسية أيام التروية والنحر والتشريق، ولا تشمل توفير إقامة للحجاج في مشعر منى، وتعتمد أسعار النقل حسب الوجهة.

وزارة الحج والعمرة تُعلن عن باقات حج جديدة، بمزايا وخدمات توفّر رحلة ميسّرة وتجربة ثرية للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لموسم #حج_1445هـ.



لمعرفة المزيد، اتبع المسار الإلكتروني: https://t.co/7NYJyJ2Qlc #لا_حج_بلا_تصريح#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/5OQxtebwLv — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 27, 2024

وأوضحت الوزارة أنه للتقديم على الباقات الجديدة يتم الدخول على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.