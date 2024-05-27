"الطاقة الذرية": مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب يتجاوز 30 مرة الحد المسموح به

زادت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة، وكثفت برنامجها النووي، بحسب تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب وكالة فرانس برس الاثنين.

وبلغت المخزونات الإيرانية 6201.3 كيلوغراماً في 11 مايو مقارنة مع 5525.5 كيلوغراماً في فبراير، أي أكثر بثلاثين ضعفاً من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، علماً أن طهران تنفي سعيها إلى حيازة القنبلة النووية.