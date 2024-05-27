نتنياهو يعترف بخطأ مأساوي في غارة إسرائيلية على مخيم نازحين في رفح

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين بوقوع "خطأ مأساوي" بعد أن أدت غارة إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى إشعال النار في مخيم يأوي نازحين فلسطينيين ومقتل 45 شخصا على الأقل، وفقا لمسؤولين محليين.

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية الضربة التي استهدفت المخيّم بأنها "حادث مأسوي"، مشيراً إلى أنّ حكومته "تحقّق فيه".

وقال نتنياهو أمام الكنيست "في رفح، قمنا بإجلاء مليون شخص لا علاقة لهم بما يجري، ورغم قصارى جهدنا وقع حادث مأسوي أمس الأحد"، مضيفاً "إنّنا نحقّق في القضية وسنتوصّل إلى نتائج"، بعد مقتل 45 شخصاً في الغارة الإسرائيلية التي أدّت إلى نشوب حريق، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.