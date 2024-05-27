الإمارات وسلطنة عمان تبحثان تعزيز علاقات التعاون البرلمانية

بحث سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات واللقاءات بين الجانبين، فضلا عن تناول القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما ، مساء أمس "الأحد" ، في الجزائر، على هامش المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.

وأشاد الجانبان بما وصلت له علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان الشقيقة، في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء سعادة كل من حشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وسالم راشد المفتول، وعائشة إبراهيم المري أعضاء المجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.