مقتل 5 في انهيار منجم ذهب شمال كينيا

قال مسؤولون ووسائل إعلام كينية: «إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصبح آخرون في عداد المفقودين جرّاء انهيار منجم ذهب غير قانوني في شمال البلاد».

وقال المفوض الإقليمي، بول روتيتش، لـ«رويترز» عبر الهاتف في وقت متأخر من مساء أول من أمس، إنه «تم انتشال جثث خمسة من عاملي المنجم، فيما لايزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين».

وأضاف روتيتش: «تشير تقارير أفراد الإنقاذ والشرطة ورؤسائنا إلى أن ما لا يقل عن ثمانية من عاملي المناجم كانوا داخل منطقة التعدين عندما انهارت الجدران لتدفنهم أحياء».