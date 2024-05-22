مالطا مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية "عندما تكون الظروف مناسبة"

أعلنت وزارة الخارجية المالطية الأربعاء إن حكومة مالطا مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية "عندما يمكن أن يقدم هذا الاعتراف مساهمة إيجابية، وعندما تكون الظروف مناسبة.

وقالت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن السلطات تراقب التطورات في الشرق الأوسط لتحديد "الأطر الزمنية المثلى للاعتراف.

وكانت مالطا من بين أربع دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا، التي بدأت في مارس مناقشات حول احتمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وجاء في بيان مالطا: "لقد أصرت مالطا باستمرار على موقفها الداعم لحل الدولتين الذي يلبي تطلعات شعبي إسرائيل وفلسطين، على أن تكون القدس عاصمة لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.