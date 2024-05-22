سيجورنيه: الاعتراف بفلسطين ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا

أوضحت فرنسا أنها ليست مستعدة للانضمام لدول أخرى في الاعتراف بدولة فلسطينية، حتى وإن لم تكن تعارض الفكرة من حيث المبدأ.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في تصريحات نقلتها الخارجية عقب اجتماع مغلق الأربعاء مع نظيره الإسرائيلي، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون مفيدا في دفع حل الدولتين قدما، واقترح القيام بذلك الآن لن يكون له تأثير حقيقي في السعي لتحقيق هذا الهدف.

وقال: موقفنا واضح: الاعتراف بفلسطين ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا.. هذا القرار يجب أن يكون مفيدا، أي أن يتيح إحراز تقدم حاسم على المستوى السياسي.