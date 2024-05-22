إسرائيل تقطع تغطية أسوشيتد برس المباشرة لغزة ثم تعيدها

قطعت إسرائيل الثلاثاء لبضع ساعات تغطية وكالة أسوشيتد برس المباشرة للأحداث في قطاع غزة الذي يشهد حربا مدمرة، في قرار استنكرته وكالة الأنباء الأميركية ودفع واشنطن لمطالبة حليفتها بالتراجع عنه.

وجاء قرار قطع التغطية بعدما اتهمت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أسوشيتد برس بانتهاك قانون جديد يحظر تزويد قناة الجزيرة القطرية بمشاهد من القطاع.

وقالت الوزارة إن مفتشيها "صادروا المعدات" تنفيذا لأوامر وافقت عليه الحكومة "بموجب القانون".

وأكدت الوكالة أن مسؤولين إسرائيليين صادروا الكاميرا ومعدات البث الخاصة بها في موقع في بلدة سديروت الإسرائيلية المطلة على شمال قطاع غزة.

غير أن وزير الاتصالات الاسرائيلي شلومو قرعي أعلن مساء الثلاثاء التراجع عن القرار عقب طلب البيت الأبيض من إسرائيل بهذا الخصوص. وقال في بيان "أصدرت الأمر بإلغاء العملية وإعادة المعدات لوكالة إي بي".

وكانت وكالة الأنباء قد دانت "بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإيقاف بثنا المباشر طويل الأمد".

ونددت الوكالة الأميركية بـ "الاستخدام التعسفي" لقانون البث التدفقي الأجنبي الجديد في اسرائيل.