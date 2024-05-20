كرسي شاغر ووشاح أسود.. اجتماع استثنائي للحكومة الإيرانية بعد وفاة رئيسي

عقدت الحكومة الإيرانية صباح اليوم، اجتماعا طارئا عقب الإعلان عن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، بحادث تحطم مروحية كانت تقلهم برفقة مسؤولين آخرين أثناء في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وبثت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، "إرنا" صورا تظهر مقعد رئيسي خاليا وقد وضع عليه وشاح أسود.

وأصدرت الحكومة بيانا نعت فيه الرئيس الراحل ومن كان معه في حادث تحطم الطائرة.