روسيا تطرد الملحق العسكري البريطاني في إطار المعاملة بالمثل

قررت روسيا طرد الملحق العسكري البريطاني ردّا على إجراء مماثل من السلطات البريطانية الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس.

وقالت الوزارة "تم اعتبار الملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو أي تي كوغهيل شخصا غير مرغوب فيه. عليه مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون أسبوع".

وحذرت الوزارة من انها ستتخذ إجراءات إضافية ردا على القرار البريطاني، واصفة إياه بأنه "معاد لروسيا" وله دوافع سياسية.

في 8 من مايو الماضي، نددت بريطانيا ما وصفته بـ"الأنشطة المسيئة" التي تنسب الى روسيا، و أعلنت أنها ستطرد الملحق العسكري الروسي مكسيم إلوفيك الذي وصفته لندن بأنه "ضابط استخبارات عسكري غير معلن".