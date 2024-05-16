السيسي: مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، أن القمة العربية تنعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر به "منطقتنا" في ظل الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال السيسي، في كلمة اليوم خلال أعمال القمة العربية في دورتها الـ33 بالعاصمة البحرينية المنامة، إن "مصر تنخرط مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة" ، مؤكدا أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على غزة ويسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القــتل وحصار شعب كامل والسعي لتهجيره قسريا.

وأشار إلى أن "إسرائيل تمضي قدما في عمليتها العسكرية برفح الفلسطينية وتستخدم معبر رفح من جانبه الفلسطيني للسيطرة على القطاع"، لافتا إلى أن "مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية".

