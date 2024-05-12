قتلى في فيضانات وانهيارات أرضية وحمم بركانية باردة في إندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد إن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة وانهيارات أرضية في إقليم سومطرة الغربية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 وبقاء أربعة في عداد المفقودين.

وقال رئيس فريق الإنقاذ في المنطقة لرويترز "لقي 28 حتفهم وما زلنا نبحث عن أربعة مفقودين".

وقالت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في بيان إن الفيضانات منذ مساء أمس السبت تسببت في تراكم الوحل بمنطقة تاناه داتار في سومطرة الغربية مما أثر على خمس مناطق مجاورة.

وأضافت أن أحدث تقييم أظهر أن الكارثة ألحقت أضرارا بنحو 84 وحدة سكنية و16 جسرا وأن معدات ثقيلة أرسلت للمواقع المنكوبة لتسريع فتح الطرق.

وانهمرت أمطار غزيرة طوال ساعات السبت، متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي، وهو بركان يقع في ولاية سومطرة الغربية، بحسب وكالة "باسارناس".

والفيضانات وانزلاقات التربة ظاهرة مألوفة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.

وفي مارس، قضى ما لا يقل عن 26 شخصا بسبب انزلاقات للتربة وفيضانات في غرب جزيرة سومطرة.