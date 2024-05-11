ترامب: نيكي هيلي ليست مرشحة لمنصب نائب الرئيس

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن نيكي هيلي ليست قيد البحث لتكون شريكة له في الحملة الانتخابية على تذكرة نائب الرئيس حيث يركز الرئيس السابق على اختيار مرشحين محتملين لمنصب نائب الرئيس.

وجاء تعليق ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي بعد تقرير لموقع أكسيوس الإخبارى الأميركى في وقت سابق من اليوم السبت أفاد بأن حملته تدرس بنشاط هيلي ، التي شغلت منصب سفيرته لدى الأمم المتحدة، لترافقه في الحملة الانتخابية.

وكانت هيلي أقرب منافسي ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري هذا العام قبل أن تنسحب من السباق الرئاسي في مارس، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال ترامب: "هيلي ليست قيد النظر لمنصب نائب الرئيس ، لكنني أتمنى لها التوفيق".

ولا تزال العلاقة بين ترامب وهيلي متوترة بعد الانتخابات التمهيدية ، لكن الجمهوريين المقربين من كليهما يعتقدون أنه من مصلحتهما المشتركة تقتضي التصالح، حسبما ذكرت أكسيوس ، نقلا عن أشخاص على دراية بالأمر.

ولم تؤيد هيلي ترامب وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأول الخميس أنه ليس لديها خطط فورية للقيام بذلك.

