انتشار عسكري في العاصمة التشادية بعد فوز محمد إدريس ديبي بالانتخابات الرئاسية

انتشر جنود تشاديون الجمعة بأعداد كبيرة في عدة مناطق في العاصمة نجامينا بعد احتفالات ليلية بفوز رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي إتنو في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع.

وقالت اللجنة الانتخابية إن ديبي حصل على 61.03% من الأصوات، متقدما على رئيس وزرائه سوكسيه ماسرا الذي حصل على 18.53%. ومن المقرر أن يصادق المجلس الدستوري على النتائج.

وحتى قبل صدور النتائج الرسمية، انتشرت مركبات مدرّعة تابعة للحرس الرئاسي على طرق رئيسية.

وأشار مراسلو وكالة فرانس برس في المكان إلى أن أعداد القوات المنتشرة في الشوارع الجمعة تبدو أكبر بكثير من نظيرتها في الانتخابات السابقة.

وقال ديبي في خطاب مقتضب "أنا الآن الرئيس المنتخب لكل التشاديين" متعّهدا الوفاء "بالتزاماته".

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن جنودا أطلقوا النار في الهواء في العاصمة نجامينا ابتهاجا وأيضا لردع المتظاهرين .

في غضون ذلك، تجمّع أنصار لديبي قرب القصر الرئاسي في وسط نجامينا وغنوا وأطلقوا أبواق السيارات ورشقات من الرصاص في الهواء ابتهاجا، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وجاء إعلان النتائج الخميس قبل أسبوعين تقريبا من التاريخ الذي كان محددا سابقا وهو 21 مايو.