محمد إدريس ديبي يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشاد

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد فوز الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من مايو الحالي بعد حصوله على 61 % من الأصوات.

وأوضحت الوكالة أن ديبي حصل على 61.3 % من الأصوات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 50 % اللازمة لتجنب إجراء جولة ثانية، فيما حصل رئيس الوزراء ومرشح المعارضة الرئيسي سوكسيه ماسرا على 18.53 % من الأصوات.