غالانت يلمح لصيف ساخن مع "حزب الله"

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء، بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين نزحوا بسبب هجمات حزب الله على منازلهم، ملمحا إلى أن" هذا الصيف قد يكون ساخنا " على الحدود الشمالية .

وقال غالانت للجنود الاحتياط بالمدفعية في الفرقة 91: "لقد دفعنا حزب الله بعيدا عن خطوط التماس لمسافات طويلة، لكن هذا لا يعني أنه اختفى"،بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني .

واضاف غالانت "لإعادة السكان بأمان، هناك حاجة إلى عملية تفضي إلى اتفاق أو عملية عسكرية. أنا مصمم على إعادة السكان إلى منازلهم بأمان وإعادة بناء ما تم تدميره".

وتابع : "لدينا قوة نيران كبيرة جدا وشديدة جدا وسنتأكد من تفعيلها إذا كانت هناك حاجة وسبب لذلك "، في إشارة إلى احتمال قيام إسرائيل بخوض حرب لإجبار حزب الله على الابتعاد عن الحدود.

وأبلغ غالانت الجنود "عليكم الآن الاستعداد للمهام القادمة، وقد يكون هذا الصيف صيفًا ساخنا".