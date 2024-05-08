البيت الأبيض: المحادثات بشأن صفقة الرهائن المحتملة في غزة جارية

قال البيت الأبيض اليوم الاربعاء إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشأن إطلاق سراح الرهائن مستمرة وإن إسرائيل وحركة حماس اقتربتا بدرجة كافية من التوصل إلى اتفاق يسمح لهما بسد الفجوات في موقفيهما.

وذكرت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى ويسكونسن، إن الرئيس يثق في فريقه الذي يساعد في المفاوضات.