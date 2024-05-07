بوريل ينتقد الهجوم الإسرائيلي في رفح

انتقد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، تقدم الجيش الإسرائيلي نحو مدينة رفح في غزة.

وقال بوريل: "اخشى أن يتسبب هذا مجددا في سقوط كثير من الضحايا، وأعني الضحايا من المدنيين".

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حثا إسرائيل على عدم مهاجمة رفح، حيث فر الكثير من الناس إلى المدينة، من أجزاء أخرى بقطاع غزة.

وقال بوريل للصحافيين في بروكسل، اليوم الثلاثاء، :"رغم هذا التحذير وهذا الطلب، بدأ الهجوم (الإسرائيلي) ليلة أمس".

وأضاف: "هناك 600 ألف طفل في غزة. سيتم دفعهم إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة... لا توجد منطقة آمنة في غزة".