مقتل جندي سوري بقصف اسرائيلي رداً على إطلاق صواريخ من جنوب سورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين أنّ جندياً في الجيش السوري قتل خلال قصف إسرائيلي على جنوب سورية بعد إطلاق صواريخ من المنطقة.

وقال المرصد "قتل عنصر من القوات السورية ، نتيجة إصابته بالقصف الإسرائيلي على مواقع بريف درعا".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الاثنين أنه "تم مساء أمس (الاحد)رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من الأراضي السورية نحو منطقة بلدة راموت مغشيميم (هضبة الجولان) سقطتا في مناطق مفتوحة دون وقوع اصابات حيث ردت قوات جيش الدفاع بمهاجمة مصادر النيران".