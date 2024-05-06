القاضي يهدد ترامب بسجنه لتجاهله أمرا قضائيا ويفرض غرامة جديدة عليه

هدد القاضي الذي يرئس محاكمة دونالد ترامب الجنائية في نيويورك مجددا الاثنين الرئيس الأميركي السابق ب"السجن" لانتهاكه قرار منعه من انتقاد الشهود وأعضاء هيئة المحلفين علنا.

وفرض القاضي خوان ميرتشان غرامة جديدة قدرها ألف دولار على ترامب "لانتهاكه أمرا أصدره، بقيامه بوضع تعليقات علنية حول هيئة المحلفين والطريقة التي تم اختيار اعضائها" وحذره من أن أي انتهاكات جديدة قد "تعرضه للسجن".

والأسبوع الماضي، فرض القاضي على ترامب غرامة قدرها تسعة آلاف دولار بمعدل ألف دولار عن كل مخالفة اركتبها لأنه حمل علنا على شهود واعضاء في هيئة المحلفين على هامش محاكمته وهدد بسجنه في حال إعادته الكرة.

منذ 15 أبريل تاريخ بدء هذه المحاكمة غير المسبوقة لرئيس أميركي سابق، طلب المدعون العامون أن يعاقب دونالد ترامب لانتهاكاته المتكررة لقرار منعه من مهاجمة شهود رئيسيين في الملف.

والأمر يتعلق خصوصا بمحاميه السابق مايكل كوهين أو أعضاء في هيئة المحلفين يلمح ترامب إلى انهم منحازون.

ويواجه المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، في مواجهة الديموقراطي جو بايدن، احتمال إدانته في هذه القضية، ونظريا احتمال الحكم عليه بالسجن. ويحاكم الرئيس الجمهوري السابق في أربع قضايا جنائية.

وترامب البالغ 77 عاما مُتّهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة تعود للعام 2006 كان يمكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويُلاحق ترامب بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً يُفترض أنّها استُخدمت لإخفاء المبلغ المالي الذي دُفع.