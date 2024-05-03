مدير "سي.آي.إيه" في القاهرة لحضور اجتماعات بشأن صراع غزة

قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية في مطار القاهرة الدولي إن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وصل إلى القاهرة لحضور اجتماعات بشأن الصراع في قطاع غزة.

وتبذل مصر، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة، جهودا حثيثة للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وأحجمت (سي.آي.إيه) عن التعليق عملا بسياستها المتمثلة في عدم الإفصاح عن تنقلات المدير.

ويقول وسطاء إنهم يترقبون رد حماس على أحدث نسخة من مقترح لاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار والإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في القطاع.