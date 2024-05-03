إسرائيل تمهل حماس أسبوعا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
وجهت إسرائيل إنذارا لحركة حماس بأنها ستبدأ عملياتها العسكرية في رفح"إذا لم تتوصل حماس إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غضون أسبوع"حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، استنادا إلى مصادر مصرية.
وبحسب المصادر، عملت مصر مع إسرائيل على الاتفاق الذي عُرض على حماس أواخر الأسبوع الماضي، وتنتظر الآن رد الحركة، وفق ما نقله موقع(آي 24) الإسرائيلي عن صحيفة وول ستريت جورنال اليوم.
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