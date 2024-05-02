تركيا توقف جميع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسرائيل

نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مسؤولين تركيين مطلعين أن أنقرة أوقفت جميع عمليات التصدير والاستيراد إلى إسرائيل ومنها اعتبارا من اليوم الخميس.

من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الخميس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.

وقال يسرائيل كاتس عبر منصة إكس "هذه هي الطريقة التي يتصرف بها أردوغان، متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلا اتفاقات التجارة الدولية".

وقال كاتس إنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.