الشرطة الروسية تلاحق روسيا صبغ شعره بالأزرق والأصفر

أطلقت الشرطة الروسية ملاحقات في حق مواطن من موسكو مُتّهم بالإساءة إلى الجيش الروسي بسبب صبغ شعره بلونَي العلم الأوكراني، الأزرق والأصفر، على ما ذكرت منظمة روسية غير حكومية.

وتوجّه ستانيسلاف نيتيسوف إلى مركز للشرطة في وسط موسكو بتاريخ 28 أبريل بعد تعرضه للضرب وسرقة هاتفه في اليوم السابق، بحسب منظمة "او في دي- إنفو" المتخصصة في متابعة عمليات قمع الأصوات المعارضة للكرملين.

وقالت "او في دي- إنفو" "سطّرت الشرطة محضراً في حق نيتيسوف لاعتبارها أنّ تسريحة شعره ترمز إلى أوكرانيا وتسيء إلى الجيش الروسي"، مشيرةً إلى أنّ المتهم يواجه غرامة بسبب شعره الأصفر والأزرق والأخضر.

وتابعت "ان عناصر الشرطة أخذوا بصمات الرجل، وقالوا له إنهم سيجعلونه يقبّل أرض موطنه الأصلي في الخنادق، وسلّموه مذكرة استدعاء إلى مركز التجنيد العسكري".