بريطانيا تكشف بعض تفاصيل المقترح المقدم لحماس بشأن هدنة حرب غزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الاثنين إن المقترح الحالي المقدم لحركة حماس بشأن حرب غزة يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 40 يوما والإفراج عن آلاف السجناء الفلسطينيين المحتملين مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وأضاف كاميرون في جلسة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض إن هناك "عرضًا سخيًا للغاية يتضمّن وقف إطلاق نار لمدة 40 يومًا والإفراج المحتمل عن آلاف السجناء الفلسطينيين، مقابل إطلاق سراح الرهائن" الإسرائيليين في غزة، آملًا أن تقبل به حركة حماس.

وقال كاميرون " بصراحة يجب أن تكون كل الضغوط العالمية وكل أعين العالم عليهم اليوم لتقول لهم 'اقبلوا بهذا الاتفاق'".

ووصف كاميرون الاقتراح بأنه "سخي للغاية".