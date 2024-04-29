بلينكن لحماس: اقبلوا مقترح إسرائيل «السخي جدا» لهدنة في غزة

حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حركة حماس اليوم الاثنين على قبول مقترح إسرائيل الأحدث و«السخي جدا» لهدنة في غزة لتأمين الإفراج عن الرهائن، وسط حملة دبلوماسية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

ومن المتوقع أن يجتمع مفاوضو حماس مع وسطاء قطريين ومصريين في القاهرة اليوم لتسليم الرد على مقترح الهدنة المرحلي الذي قدمته إسرائيل مطلع الأسبوع قبل هجوم إسرائيلي تهدد بشنه على مدينة رفح الحدودية بجنوب قطاع غزة.

وقال بلينكن في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض «الشيء الوحيد الذي يقف بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هو حماس. عليهم أن يقرروا وعليهم أن يقرروا بسرعة.

»آمل أن يتخذوا القرار الصحيح«.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن اقتراح إسرائيل ينطوي على اتفاق لقبول الإفراج عن أقل من 40 من نحو 130 رهينة يُعتقد أنهم ما زالوا محتجزين لدى حماس مقابل إطلاق سراح فلسطينيين مسجونين في إسرائيل، وتشمل مرحلة ثانية من الهدنة»فترة هدوء دائم«، في استجابة إسرائيلية توافقية لطلب حماس بوقف دائم لإطلاق النار.

وأكد بلينكن مجددا أن الولايات المتحدة لا تستطيع دعم هجوم بري إسرائيلي على رفح، حيث تقول إسرائيل إنها معقل آخر أربع كتائب لحماس،»مع غياب خطة (إسرائيلية) لضمان عدم تعرض المدنيين للأذى".

وقال بلينكن، متحدثا في وقت سابق اليوم في افتتاح اجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي، إن الطريقة الأكثر فعالية لإنهاء الأزمة الإنسانية وخلق مساحة لحل أكثر ديمومة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.