انقلاب سيارة وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير ونقله إلى المستشفى.. فيديو

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم، لحادث سير نقل على إثره للمستشفى.

وانقلبت السيارة التي كان بن غفير يستقلها في حادث سير عندما كان في طريقه إلى مكان حادثة طعن في مدينة الرملة قرب تل أبيب.

وأعلن مكتب بن غفير أن إصابة الوزير متوسطة وهو حالياً في حالة جيدة.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بين سيارتين، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح طفيفة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

השר בן גביר היה מעורב בתאונת דרכים סמוך לזירת הפיגוע ברמלה, מצבו קל



(אורלי אלקלעי) @OferHalfonKan pic.twitter.com/iDT6Aq0OIo — כאן חדשות (@kann_news) April 26, 2024

ونقلت الصحيفة هن شهود عيان القول إن سيارة الوزير تجاوزت الإشارة الحمراء، فيما قالت الشرطة إنها لا تزال تحقق في الحادث.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث سيارة الوزير الإسرائيلي وهي مقلوبة، بينما تحطمت سيارة أخرى من المقدمة.

وفي وقت سابق أصيبت إسرائيلية بجروح خطيرة إثر عملية طعن في مدينة الرملة، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية "تحييد" الجاني.