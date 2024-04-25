الصين تستدعي سفير ألمانيا بعد اعتقالات بتهمة التجسس

استدعت وزارة الخارجية الصينية إلى مقرها السفيرة الألمانية في بكين باتريتسيا فلور، على خلفية القبض على أربعة أشخاص في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الصينية.

وبدورها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الخميس واقعة الاستدعاء، وأوضحت أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الصيني أول أمس الثلاثاء إلى مقر الخارجية الألمانية لإجراء محادثة.

وأضافت الخارجية الألمانية أنها أوضحت في هذه المحادثة للقائم بالأعمال الصيني "موقف الحكومة الألمانية بشأن التحقيقات الجارية فيما يتعلق بأنشطة التجسس الصينية المشتبه بها".

وكتبت السفيرة الألمانية على منصة إكس اليوم الخميس:" "بعد اعتقال أربعة ألمان هذا الأسبوع بتهمة التجسس لصالح أجهزة استخبارات صينية، تم استدعائي اليوم إلى وزارة الخارجية. هذه خطوة ذات دلالة كبيرة - لكنها فرصة جيدة على أية حال لشرح بعض الأمور.

1- نحن لا نتسامح في ألمانيا مع أي عملية تجسس، بغض النظر عن البلد الذي يأتي منه.

2- نحن نحمي ديمقراطيتنا ودولة القانون باستخدام الوسائل القانونية.

3- يتولى المدعي العام الاتحادي التحقيقات. وفي النهاية، ستبت محكمة مستقلة في الاتهامات."

وكان مكتب مكافحة الجريمة في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا ألقى القبض على موظف تابع لنائب البرلمان الأوروبي وكبير مرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا، ماكسميليان كراه، للاشتباه في تجسسه لصالح الصين، وصدر أمر اعتقال أمس الثلاثاء بحق هذا الموظف وهو ألماني الجنسية.