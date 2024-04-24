الديوان الملكي: الملك سلمان دخل المستشفى بجدة لإجراء فحوصات روتينية
صدر عن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.
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