الديوان الملكي: الملك سلمان دخل المستشفى بجدة لإجراء فحوصات روتينية

المصدر:
  • جدة - واس
التاريخ:

صدر عن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية اليوم البيان التالي:
 " بيان من الديوان الملكي "
 دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.
 حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.

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