الديوان الملكي: الملك سلمان دخل المستشفى بجدة لإجراء فحوصات روتينية

صدر عن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.