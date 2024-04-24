محكمة روسية تقضي بحبس نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة الفساد

في خضم الحرب الروسية ضد أوكرانيا، قضت محكمة في موسكو بحبس نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، للاشتباه في تورطه في الفساد.

وأعلنت الخدمة الصحافية لمحكمة باسمانى بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، استمرار حبس إيفانوف البالغ من العمر 48 عاما حتى 23 يونيو المقبل.

من جهته، أنكر إيفانوف الاتهامات الموجهة إليه.

وإيفانوف متهم بتقاضي رشاوي على نطاق واسع بشكل خاص.

وكان إيفانوف مسؤولا بشكل أساسي عن مشاريع البناء، بما في ذلك في مدينة ماريوبول الساحلية المحتلة بجنوب شرق أوكرانيا، والتي دمرها الجيش الروسي بالكامل أثناء استيلائه على المدينة في الأشهر الأولى من الحرب في عام 2022.

وقالت المحكمة إنه تم أيضا حبس مشتبه به آخر في القضية، يقال إنه رجل أعمال من أصدقاء إيفانوف.