"وول ستريت جورنال": ترامب يعتبر أوكرانيا جزءا من روسيا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وصف في محادثات مع زعماء أوروبيين أوكرانيا بأنها "جزء من روسيا".

وذكرت الصحيفة أن ترامب اشتكى كثيرا في الماضي من دعم واشنطن لكييف.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين أن ترامب اعتبر أوكرانيا في محادثاته مع زعماء أوروبيين بأنها "أوكرانيا الخاصة بهم" و"جزء من روسيا".

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن المديرة السابقة لشؤون روسيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض فيونا هيل قولها إن ترامب كان يعتبر خلال سنوات عمله أن أوكرانيا يجب أن تكون جزءا من روسيا.

وصرح الرئيس الأميركي السابق عدة مرات بأنه يستطيع وضع حد للنزاع في أوكرانيا من خلال الضغط على نظام كييف للتخلي عن شبه جزيرة القرم ودونباس لروسيا.