أميركا توافق على سحب قواتها من النيجر

وافقت الولايات المتحدة أمس الجمعة على سحب قوّاتها، البالغ قوامها أكثر من ألف جندي، من النيجر حيث يشاركون في القتال ضدّ الإرهابيّين، حسبما قال عدد من المسؤولين الأميركيّين مشترطين عدم كشف هوياتهم.

وقد وافق نائب وزير الخارجيّة الأميركي كورت كامبل على طلب سلطات نيامي سحب القوّات، وذلك خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء علي الأمين زين الذي تولّى السلطة عقب الانقلاب في يوليو الماضي، وفق ما قال مسؤولون أميركيّون لوكالة فرانس برس.