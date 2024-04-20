"انفجار ضخم" يهز قاعدة عسكرية في العراق ويخلف ضحايا

قالت مصادر بالجيش لوكالة رويترز إن انفجارا ضخما هز قاعدة عسكرية تستخدمها الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد في وقت متأخر من مساء الجمعة.

ووقعت انفجارات عدة داخل قاعدة "كالسو" في منطقة المسيب شمال محافظة بابل العراقية.

واستهدف قصف مقر مديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي داخل قاعدة "كالسو".

كما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية قولها إن الانفجار خلف قتيلا وعددا من الجرحى.

كما كشف مسؤول في وزارة الداخلية أن "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات"، فيما لم يحدد الجهة التي تقف وراء القصف.

وذكر مسؤول دفاعي أميركي لقناة "سكاي نيوز عربية": "لم نشنّ أي قصف داخل العراق ولا علاقة لنا بانفجارات قاعدة الحشد".