وزير الخارجية الإيراني: الطائرات المسيرة الإسرائيلية لم تسبب خسائر مادية أو بشرية في أصفهان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الطائرات المسيرة التي تقول مصادر إن إسرائيل أطلقتها على مدينة أصفهان اليوم الجمعة لم تسبب خسائر مادية أو بشرية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها عبد اللهيان لمبعوثي الدول الإسلامية في نيويورك ونقلتها وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت عن عبد اللهيان قوله " أن الطائرات الصغيرة التي أُسقطت لم تسبب أي أضرار أو إصابات".

وأشارت طهران إلى أنها لا تعتزم القيام بعمل انتقامي. ولم تُصدر إسرائيل أي تعليق علني على الواقعة.