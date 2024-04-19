اتفاق دول الناتو لإرسال أنظمة دفاع جوي إضافية لكييف

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة أن دول الناتو اتفقت على إرسال مزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا منها بطاريات باتريوت.

وقال ستولتنبرغ عقب اجتماع لوزراء دفاع الناتو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو "درس الناتو القدرات الحالية داخل الحلف وهناك أنظمة يمكن تسليمها لأوكرانيا. لذلك أتوقع إعلانات جديدة بشأن أنظمة الدفاع الجوي قريبا".

وأكد ستولتنبرغ أنه "اضافة الى صواريخ باتريوت، هناك أنظمة تسلح اخرى يمكن للحلفاء توفيرها، منها صواريخ أرض جو SAMP-Ts من صنع فرنسي إيطالي".

وأوضح "لن أعطي أرقاما دقيقة ... لكننا نعمل مع الحلفاء للتأكد من أنهم يتخذون القرارات الصائبة لتأمين بطاريات باتريوت جديدة".

لكن دبلوماسيا في الناتو صرح لفرانس برس انه لم يقدم أي التزام رسمي خلال هذا الاجتماع.

وأعلنت ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي عزمها على تسليم بطارية باتريوت إضافية لأوكرانيا، بعد إرسال برلين لاثنتين.

وشكر ستولتنبرغ ألمانيا موضحا أن الدول الحليفة التي ليس لديها أنظمة دفاع جوي "ملتزمة تقديم مساعدة مالية لاوكرانيا لتقوم بشرائها".