المحكمة الدستورية: الرئيس الكرواتي لن يصبح رئيسا للوزراء

حذر قضاة المحكمة الدستورية الجمعة من أن الرئيس الكرواتي المرشح لمنصب رئيس الوزراء بعد أن خاض حملته قبل الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، لن يتمكن من ترؤس حكومة بينما تتواصل النقاشات لتشكيل ائتلاف.

وقال رئيس المحكمة الدستورية ميروسلاف سيباروفيتش خلال مؤتمر صحافي "على الجميع احترام الدستور والقانون". واضاف "تم تحذير الرئيس ضمن المهل من أنه يمكنه المشاركة في الحملة لكن عليه الاستقالة. الآن انتهى الأمر. لم يعد بإمكانه أن يصبح رئيسا للوزراء".

وأحدث الرئيس زوران ميلانوفيتش الديموقراطي الاشتراكي الذي كان رئيسا للوزراء بين عامي 2011 و2016، مفاجأة منتصف مارس عندما اعلن ترشحه عن حزبه في الانتخابات التشريعية.

وحذره القضاة من أن ترشح رئيس لم تنته ولايته لا يتوافق مع الدستور، ودعوا ميلانوفيتش والحزب الاشتراكي الديموقراطي الى "وقف فورا الأنشطة المخالفة للدستور" والرئيس الى الاستقالة إذا أراد خوض الانتخابات التشريعية.

لكنه لم يستقل وواصل حملته امام خصمه القديم، رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته أندريه بلينكوفيتش.