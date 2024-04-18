غوتيريش: الشرق الأوسط في وضع لا يمكن التكهن بمآلاته

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي الخميس من أنّ الشرق الأوسط "على شفير" الانزلاق إلى "نزاع إقليمي شامل"، وأنه في وضع لا يمكن التكهن بمآلاته، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس في "لحظة الخطر القصوى هذه".



وقال غوتيريش "في غزة، أدّت ستة أشهر ونصف من العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خلق جحيم" على الصعيد الإنساني، مؤكّداً أنّ مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدمّر من "الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية" والجوع.

وأضاف: عدم إحراز تقدم نحو حل الدولتين سيؤدي فقط لزيادة الاضطراب والخطر على مئات الملايين من الأشخاص.