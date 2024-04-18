طعن طفلتين أمام مدرسة على يد رجل في فرنسا

أصيبت طفلتان تبلغان من العمر 6 و11 عاما بجروح طفيفة الخميس خلال هجوم بسكين قرب مدرستهما في سوفلفايرسايم، شرق فرنسا، بحسب مصادر متطابقة.

بحسب الدرك، فإن الطفلة البالغة 11 عاما تعرضت للطعن أمام المدرسة، بينما طعنت الثانية في ساحة مجاورة. وبما ان "إصاباتهما كانت سطحية" نقلتا إلى المستشفى في قسم طوارئ الأطفال.

وتم اعتقال المعتدي بعيد الساعة 14.15 في الساحة، بحسب المصدر نفسه. لم يكن يحمل سكينا واعتقل دون مقاومة.

بحسب الدرك، فإن الرجل "غير معروف من الأجهزة" الأمنية ولا يبدو أن دوافعه "مرتبطة بالتطرف".

ولم يسمح للأطفال بالخروج من المدرسة. وأمام المدرسة انتظر العشرات من أولياء الأمور وانتشرت سيارات إطفاء وإنفاذ القانون.