اعتماد محمد أبوشهاب مندوباً دائماً للإمارات لدى الأمم المتحدة

تقدم السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم الجديد للإمارات لدى الأمم المتحدة بأوراق اعتماده إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ليشغل منصبه الجديد منذ إبريل 2024 الجاري.

وتم تعيين السفير محمد أبوشهاب، مندوباً دائماً للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وكان أبوشهاب قد شغل منصب نائب المندوب الدائم منذ أغسطس 2021، بما شمل فترة عضوية الدولة في مجلس الأمن 2022-2023.

وشغل أبوشهاب، منصب سفير الدولة لدى كل من مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ، والاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من يناير 2017 حتى يوليو 2021.

وأمضى في بداية مسيرته الدبلوماسية، خمس سنوات في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك (2005 - 2010)، حيث كان ممثلاً للدولة في أعمال اللجنتين الأولى والثانية.