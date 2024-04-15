مصرع 33 شخصا جراء الفيضانات في أفغانستان

لقي 33 شخصا على الأقل مصرعهم جراء أمطار غزيرة وفيضانات تعرضت لها عدة مناطق في أفغانستان.

وقال جنان سايق الناطق باسم إدارة الكوارث الطبيعية في أفغانستان، إنه بحسب المعلومات الأولية، تسببت الفيضانات منذ يوم الجمعة الماضية في خسائر بشرية ومالية فادحة، حيث قضى 33 شخصا وأصيب 27 آخرون.

وأوضح أن الأمطار تسببت في تدمير حوالى 600 منزل بشكل كلي أو جزئي وجرف 580 كيلومترا من الطرق، مشيرا إلى أن قرابة 800 هكتار من الأراضي الزراعية غمرت بالمياه ونفق 200 رأس ماشية.

وتشهد حوالى 20 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34، مستويات مرتفعة من تساقط الأمطار بما فيها العاصمة كابول.