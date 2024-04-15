انحسار مياه الفيضانات في منطقة أورينبورغ بجنوب روسيا

انحسرت مياه الفيضانات التي ضربت منطقة أورينبورغ الروسية، على بعد 1200 كيلومتر إلى جنوب شرق موسكو، حسبما قالت السلطات في المنطقة، أمس. وقد بدأت المياه في الانحسار عن أكثر من 1500 منزل و1400 حديقة، وفقاً لما قالته إدارة الإقليم.

وقد تراجعت مستويات المياه في نهر أورال بصورة كبيرة في مدينة أورسك، بالقرب من الحدود مع كازاخستان. وكانت الفيضانات قد ضربت المدينة لمدة 10 أيام.