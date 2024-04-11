هزة بقوة 3.2 درجة تضرب مدينة الشلف الجزائرية

ضرب هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على سلم ريختر ولاية الشلف الجزائرية التي تبعد 200 كم شمالي غرب العاصمة الجزائر.

وقال المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية إن الهزة سجلت في الساعات الأولى من صباح اليوم وحدد مركزها بسبع كيلومترات جنوب غرب بلدة ولاد فارس.

يذكر أن ولاية الشلف شهدت زلزالا مدمرا بقوة 7.3 درجة على سلم ريختر، في أكتوبر 1980، خلف آلاف القتلى والجرحى، ودمر 80% من المدينة.