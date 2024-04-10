أكثر من 60 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

أدى أكثر من 60 ألف مصل، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر، في رحاب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، رغم تضييقات السلطات الإسرائيلية.

وشهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقا كبيرا للمواطنين الفلسطينيين، منذ ساعات الصباح الأولى، للمشاركة في صلاة العيد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عددا من المواطنين الفلسطينيين ممن أبعدتهم السلطات الإسرائيلية قسرا عن الأقصى، أدوا صلاة العيد، في الشوارع المحيطة بالمسجد.