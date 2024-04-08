وزير الدفاع الإسرائيلي: "الوقت مناسب الآن" لإبرام هدنة مع حماس

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين أن "الوقت مناسب الآن" لإبرام هدنة مع حركة حماس في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر.

وقال غالانت متوجها إلى مجنّدين "ستكون هناك قرارات صعبة، علينا أن نكون مستعدين لدفع الثمن لإعادة الرهائن قبل العودة إلى القتال. نحن في الوقت المناسب" للقيام بذلك.

وتجري حاليا مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس التي التقى مسؤولون فيها الأحد في القاهرة وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر.

وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية القريبة من الحكومة نقلا عن مصدر مصري رفيع أنه تم إحراز "تقدم ملحوظ" لكن مصادر لدى الجانبين أبدت الاثنين حذرا أكبر.

وقال غالانت إن إسرائيل وضعت نفسها "في موقف قوي" للتفاوض بعد ستة أشهر من قصف قطاع غزة وتدمير جزء كبير من ترسانة حماس وقواتها.

وأكد أن "الظروف العملياتية التي أوجدها الجيش الإسرائيلي من خلال الضغط المستمر على حماس والموقف القوي الذي نجد أنفسنا فيه بعد هذه الحملة، يمنحانا المرونة وحرية التحرك".

والأحد، أعلن الجيش أنه سحب قواته من مدينة خان يونس (جنوب)، رغم أن القادة العسكريين أكدوا أن أهداف الانسحاب تكتيكية ولا يشير إلى نهاية للحرب.

وأشار غالانت الأحد إلى أن القوات الإسرائيلية غادرت خان يونس "استعدادا لمواصلة مهامها المستقبلية، بما في ذلك... في منطقة رفح" على الحدود المصرية حيث يعيش ما يقرب من 1.5 مليون من سكان غزة في ملاجئ وخيم مكتظة.