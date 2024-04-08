مسيّرات روسية تقطع الكهرباء عن 400 ألف منزل معظمها في خاركيف

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، في بيان، إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا خلال الليل، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 ألف منزل، معظمها في منطقة خاركيف.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت مدينة خاركيف مجدداً، أمس، حيث تواصل هجماتها شبه اليومية على ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. وقال البيان إن أضراراً لحقت بالمعدات في محطات الجهد العالي الفرعية في منطقتي خاركيف وسومي.