استقالة الحكومة الكويتية عقب الانتخابات البرلمانية

قدمت الحكومة الكويتية استقالتها، اليوم السبت، عقب الانتخابات البرلمانية، التي أجريت الخميس الماضي وذلك تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور والتي تنص على تشكيل حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح قدم استقالة الحكومة كما كان متوقعا إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي قبل استقالته اليوم على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من أبريل الجاري.

وأجريت الانتخابات البرلمانية الخميس حيث أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024 في جميع الدوائر بلغت 62.1 % .

وسوف يقرر أمير الكويت إما الإبقاء على رئيس الوزراء في منصبه أو تعيين رئيس وزراء جديد وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.