بيلوسي تنضم إلى نداءات تطالب بايدن بوقف نقل الأسلحة لإسرائيل

وقعت النائبة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، أمس، على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونغرس إلى الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأظهر دعم بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب. ونانسي بيلوسي حليفة رئيسية لبايدن، ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي.

ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة «وورلد سنترال كيتشن» الخيرية يوم الاثنين.

وجاء في الرسالة "بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة، والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءاً، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه». ووقعت بيلوسي و36 عضواً ديمقراطياً على الرسالة".

وكان بايدن أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، قال فيه إنه يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين، وإلا فإن الولايات المتحدة ستغير سياستها.