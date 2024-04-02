مقتل 29 وإجلاء عشرات السكان في حريق نهارا بملهى ليلي في إسطنبول

قالت السلطات التركية إن 29 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حريق اندلع في ملهى ليلي بإسطنبول خلال أعمال إصلاح في أثناء النهار، مما أدى إلى إجلاء عشرات السكان الذين يعيشون فوق الملهى.

وأخمد رجال الإطفاء النيران التي اشتعلت في مدخل الملهى المتفحم الذي كان يتصاعد منه الدخان، فيما تولى المسعفون نقل الضحايا إلى سيارات الإسعاف.

ويقع الملهى في طابقين أسفل مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا، وأظهرت لقطات في وقت سابق وصول ألسنة اللهب إلى ثلث المبنى.

وذكر مكتب أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، أن الحريق اندلع في تمام الساعة 12:47 ظهرا (0947 بتوقيت غرينتش) بمنطقة جاريتيبي بمدينة إسطنبول وأن السلطات ألقت القبض على ستة أشخاص في إطار تحقيق في الواقعة.

وقال إمام أوغلو، الذي أُعيد انتخابه لفترة جديدة يوم الأحد، للصحافيين خارج المبنى إن الملهى لم يقدم طلبا لإجراء أعمال تجديد أو بناء بداخله، مضيفا أنه يصعب رؤية مثل هذه الأعمال من الشارع.

وذكر الموقع الإلكتروني للملهى واسمه ماسكيريد أنه سيغلق في الفترة من 10 مارس إلى 10 أبريل "بسبب تجديد التصميم".

ويشير الوقع إلى أن بوسع الملهى استضافة ما يصل إلى أربعة آلاف شخص ويقدم عروضا متنوعة عدة مرات في الأسبوع.

وقطعت السلطات الكهرباء والمياه والغاز عن المنطقة وأُجلي سكان المبنى كإجراء احترازي.