شي يبلغ بايدن أن قضية تايوان "خط أحمر لا يمكن تجاوزه"

بايدن دعا شي جين بينغ إلى الضغط على بيونغ يانغ لوقف نشاطها النووي. أ.ف.ب

المصدر:
  • بكين - أ ف ب
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اكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الاميركي جو بايدن ان قضية جزيرة تايوان "خط احمر لا يمكن تجاوزه"، بحسب الاعلام الرسمي، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين الثلاثاء.

وافادت وكالة الانباء الصينية الرسمية ان "شي جين بينغ شدد على ان قضية تايوان هي أول خط احمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الاميركية"، واضاف "لن نسمح بممارسة أنشطة انفصالية وبتواطؤ خارجي دعما للقوى الاستقلالية في تايوان".

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