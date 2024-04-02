السفارات الإسرائيلية تشدد الإجراءات الأمنية بعد هجوم دمشق
أصدرت إسرائيل تعليمات لسفاراتها في جميع أنحاء العالم بتعزيز إجراءاتها الأمنية اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب الغارة التي تم شنها على القنصلية الإيرانية في دمشق وتم نسبها إلى إسرائيل ، والتي لقي فيها قائد إيراني في فيلق القدس حتفه، حسبما أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت على موقعها الإلكتروني .
وقال البيان التحذيري للدبلوماسيين الإسرائيليين ،:" نطلب منكم الاستمرار في اتخاذ تدابير وقائية وإيلاء المزيد من الاهتمام خلال العمليات الروتينية".
وكانت وسائل إعلام ايرانية أعلنت في وقت سابق مقتل 7 أشخاص في استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.
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